Prefeitura de Porto Velho e Emdur reforçam combate aos furtos de fiação na Av. Guaporé entre Avenidas Calama e Imigrantes

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur), informa que o trecho da Avenida Guaporé, entre as Avenidas Calama e Imigrantes, próximo à Praça do Dominó, no bairro 4 de Janeiro, voltou a ser alvo de criminosos. Somente neste ano, já foi registrado o terceiro furto de cabos de energia da iluminação pública no local.
Como parte das medidas contínuas de enfrentamento a essa situação, a Emdur atuará novamente para restabelecer o sistema de iluminação no trecho afetado, priorizando a segurança e o bem-estar da comunidade.
Medidas estruturais de proteção
Em julho de 2025, a Emdur iniciou o uso de cabeamento subterrâneo com “sapatas de concreto” na Av. Guaporé como parte do programa Porto Velho 100% Iluminada, reduzindo a vulnerabilidade dos cabos contra furtos.
Na mesma iniciativa, foram implantadas luminárias solares em pontos estratégicos da cidade e sistemas de telegestão que permitem detecção imediata de falhas e acionamento mais rápido das equipes de manutenção.
Operação “Fio Desencapado”
Em julho de 2025, a Emdur, em parceria com a Polícia Militar, deflagrou a operação “Fio Desencapado”, resultando em quatro prisões em flagrante e na recuperação de luminárias furtadas. Também foi realizada a instalação de sensores de monitoramento em trechos críticos, garantindo a manutenção eficiente de 380 pontos de iluminação.
Mudança de material da fiação
Em março de 2025, a autarquia iniciou a substituição da fiação de cobre por alumínio – material menos atrativo para revenda – e instalou dispositivos antifurto. A Prefeitura também reforçou o apelo à população por meio do canal 190, pela Polícia Militar, para denunciar situações suspeitas.
Contexto histórico de prejuízos e danos públicos
Entre 2021 e 2022, os furtos de fiação elétrica na cidade geraram prejuízos médios estimados pela Emdur em R$ 2 milhões, com mais de 12 mil metros de cabos furtados, além de transformadores e postes danificados. A Avenida Guaporé já havia sido identificada como um dos pontos recorrentes desses crimes.
A administração municipal reforça o pedido de colaboração da população para combater esse tipo de criminalidade. Denúncias podem ser feitas via WhatsApp da Emdur pelo número 9 9224-0676 ou diretamente à Polícia Militar, por meio do 190. Sua pronta comunicação é essencial para preservar o patrimônio público e garantir a segurança de todos.
