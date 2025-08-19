Prefeitura de Porto Velho destaca as vantagens para usuários da melhor idade, PcD e estudantes que possuem ComCard

Publicada em 19/08/2025 às 11h51
Você sabia que estudantes, idosos e pessoas com deficiência têm direito à gratuidade ou desconto no transporte coletivo de Porto Velho? Conheça o cartão ComCard e passe a usufruir dos benefícios você também.
E é com foco nessas vantagens para os munícipes que a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), orienta os usuários a obterem o cartão ComCard.
Além da gratuidade e desconto, ao utilizar o cartão, o usuário do transporte coletivo contribui para que o embarque seja realizado com maior eficiência e rapidez. Desta forma, evita filas ou aglomerações na entrada dos veículos.
Saiba os benefícios e os documentos necessários na hora de fazer o cadastro:
ComCard Melhor Idade
• Para pessoas com 65 anos ou mais;
• Benefício: transporte gratuito;
• Documentos para fazer o cadastro (original e cópia): RG, CPF, comprovante de renda atualizado (últimos 30 dias);
• Para quem tem entre 60 a 64 anos é necessário apresentar a Folha Resumo do CadÚnico emitida pela Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias);
• Taxa de emissão da 2ª via: R$ 15,00 somente no dinheiro;
• É obrigatório a presença do usuário no ato do cadastro.
ComCard Acessibilidade
• Para Pessoas com Deficiência (PcD);
• Benefício: transporte gratuito;
• Documentos para fazer o cadastro (original e cópia): RG, CPF, comprovante de renda atualizado (últimos 30 dias);
• Laudo Médico;
• Formulário disponível em nosso site assinado pelo médico especialista;
• Folha Resumo do CadÚnico emitida pela Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias);
• Taxa de emissão da 2ª via: R$ 15,00 somente no dinheiro;
• É obrigatório a presença do usuário no ato do cadastro.
ComCard Estudante
• Benefício: meia tarifa (R$ 1,50) para rede pública ou particular (escola ou universidade);
• Documentos necessários para fazer o cadastro (original e cópia): RG, CPF, comprovante de renda atualizado (últimos 30 dias);
• Declaração Escolar atualizado (últimos 30 dias);
• Menores de 18 anos devem levar o RG e CPF do responsável;
• Taxa de emissão da 2ª via: R$ 15,00 somente no dinheiro;
• É obrigatório a presença do estudante no ato do cadastro.
Locais de atendimento:
• Na sede da Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), localizada na av. Amazonas, nº 698, bairro Santa Bárbara, das 8h às 14h;
• Praça CEU - na rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706-1770, bairro Juscelino Kubitschek, zona Leste, das 7h30 às 13h30;
• Tudo Aqui, na av. Sete de Setembro, nº 830, Centro.
