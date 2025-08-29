Prefeitura de Porto Velho celebra Acordo de Cooperação com a Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais

Publicada em 29/08/2025 às 16h23
A Prefeitura de Porto Velho, por intermédio da Controladoria-Geral do Município, celebrou, na quinta-feira (28), o Acordo de Cooperação Técnica nº 08/2025 com a Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG). O objetivo é promover o compartilhamento de conhecimento técnico para o aprimoramento do código-fonte do Sistema de Gestão Integrada de Riscos (Uai Risk).
O acordo foi formalizado com as assinaturas docontrolador-geral do Estado de Minas Gerais, Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, e do controlador-geral do Município de Porto Velho, Jonhy Milson Oliveira Martins. A parceria busca fortalecer a governança pública, ampliar a transparência e modernizar a gestão de riscos no âmbito municipal.
Com a iniciativa, Porto Velho passa a ter acesso a tecnologias, soluções e metodologias já desenvolvidas pela CGE-MG, o que possibilitará a otimização do Sistema Uai Risk, ferramenta utilizada para o monitoramento e a gestão de riscos institucionais. O acordo de cooperação também estabelece a execução de um plano de trabalho conjunto, definido como parte integrante do documento.
Para o controlador-geral do Município, Jonhy Milson Martins, a parceria representa um avanço estratégico para a capital rondoniense.
“Estamos fortalecendo nossas práticas de governança e ampliando a capacidade de prevenção e gestão de riscos. Essa cooperação com a Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais é uma oportunidade de compartilhar boas práticas e aprimorar ferramentas que trarão mais eficiência e transparência à administração municipal. O próximo passo e iniciar a implantação do programa de integridade na administração pública municipal”.
A celebração do acordo reafirma o compromisso da Prefeitura de Porto Velho e da Controladoria-Geral do Município em adotar soluções inovadoras e sustentáveis, alinhadas às melhores práticas nacionais de controle interno e governança pública.
