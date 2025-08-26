Prefeitura de Ji-Paraná segue avançando com o programa Regulariza Jipa
Por assessoria
Publicada em 26/08/2025 às 10h44
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da SEMURFH, segue avançando com o programa Regulariza Jipa, garantindo acesso gratuito para cadastro e atualização cadastral em Nova Colina.

Sexta-feira, 29/08/2025

Das 08h às 17h

E.E.F.M Tupã - Rua Tiradentes, 696 – Distrito de Nova Colina

Documentos necessários (originais e cópias):

RG + CPF ou CNH;

Certidão de nascimento ou casamento;

Comprovante de residência (últimos 60 dias);

Contratos do imóvel.

Traga sua documentação e dê um passo importante rumo à regularização do seu imóvel.

