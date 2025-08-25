Prefeitura de Ji-Paraná reduz fila de espera com ações médicas em UBS

Publicada em 25/08/2025 às 14h25
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), vem reforçando seu compromisso com a população ao promover ações de atendimento médico em sábados alternados nas Unidades Básicas de Saúde. O objetivo é reduzir o tempo de espera e garantir acesso mais rápido às consultas de clínico geral. Em pouco mais de um mês, foram realizados 371 atendimentos médicos, distribuídos entre diferentes UBS do município.
A primeira ação aconteceu na UBS KM5, onde 82 pacientes receberam atendimento com o suporte de cinco médicos. Em seguida, a mobilização chegou à UBS BNH, somando 103 consultas com a participação de oito profissionais. Já na UBS Juscelino Cardoso de Jesus (Exposição), o número de atendimentos alcançou 186 em um único sábado, com nove médicos atuando simultaneamente.
Essas ações, além de ampliarem o acesso da população aos serviços de saúde, tiveram um impacto direto na fila de espera: pacientes que poderiam demorar até 60 dias para serem atendidos tiveram suas consultas adiantadas, garantindo maior agilidade e resolutividade.
A Prefeitura de Ji-Paraná segue empenhada em cuidar da saúde da população, priorizando os bairros e demonstrando, na prática, o compromisso de oferecer um atendimento digno, próximo de casa e sem demora.
