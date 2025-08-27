Prefeitura de Ji-Paraná realiza capacitação para ampliar oferta de métodos contraceptivos

Publicada em 27/08/2025 às 08h23
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), deu início a uma oficina de capacitação voltada para ampliar a oferta de métodos contraceptivos de longa duração (LARCs), como o DIU de cobre e o implante subdérmico Implanon. A ação tem como objetivo qualificar as equipes da Atenção Primária à Saúde (APS) e, com isso, fortalecer o planejamento familiar, reduzir a mortalidade materna e combater a gravidez na adolescência no município.
Durante a capacitação, seis equipes da rede básica estão sendo treinadas. Todos os servidores das Unidades Básicas de Saúde (UBS) participam de momentos teóricos sobre acolhimento, aconselhamento, legislação referente ao planejamento familiar e informações sobre métodos contraceptivos de curta e longa duração. Já médicos e enfermeiros recebem treinamento específico sobre critérios de elegibilidade definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), manejo das queixas mais comuns e prática de inserção de dispositivos em manequins.
Nos dias seguintes, a formação avança para a prática clínica, com agendamento de pacientes para inserções de DIU e, quando disponível, do Implanon. A iniciativa garante que os profissionais saiam preparados para oferecer o atendimento diretamente à população, ampliando o acesso a métodos seguros e eficazes.
O encerramento do ciclo de capacitação contará com um seminário com especialistas renomados. Entre os temas abordados estão os desafios e soluções para a mortalidade materna, a contribuição do Programa Mais Médicos na redução da gravidez na adolescência e o papel da Atenção Primária na melhoria dos indicadores de saúde.
De acordo com a gestão municipal, a capacitação é mais um passo no compromisso de garantir dignidade e saúde para todas as famílias. “Investir na qualificação das nossas equipes significa cuidar da população com responsabilidade, prevenindo riscos e oferecendo mais oportunidades para que cada mulher possa exercer plenamente seus direitos reprodutivos”, destacou Cristiano Pereira, secretário municipal de Saúde.
