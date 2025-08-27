Prefeitura de Ji-Paraná realiza campanha de vacinação antirrábica na zona rural

Publicada em 27/08/2025 às 14h29
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e da Divisão de Zoonoses da Vigilância em Saúde, está intensificando o trabalho de prevenção contra a raiva animal. Durante os meses de agosto e setembro, as equipes percorrem a zona rural do município com ações de vacinação antirrábica em cães e gatos. Já nos meses de outubro e novembro, a campanha será estendida para a área urbana, garantindo cobertura em todo o território municipal.
A vacinação antirrábica é fundamental para proteger não apenas os animais, mas também os seres humanos, já que a raiva é uma doença grave e letal, mas totalmente prevenível. Ao manter a imunização em dia, a Prefeitura reforça sua atenção com a saúde pública e a segurança da população.
De acordo com a equipe técnica da Divisão de Zoonoses, a mobilização busca alcançar o maior número possível de animais. Além da imunização, as ações também têm caráter educativo, orientando tutores sobre a importância do cuidado responsável.
Essas medidas reforçam o compromisso da gestão municipal com a saúde coletiva, prevenindo doenças e garantindo mais qualidade de vida tanto para os animais quanto para as famílias de Ji-Paraná.
Foto: Equipe Semusa
