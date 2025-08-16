Prefeitura de Ji-Paraná promove roda de conversa com pais atípicos na EMEF Prof. Almir Zandonadi

Publicada em 16/08/2025 às 08h57
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou, na última semana, uma roda de conversa voltada para pais atípicos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Almir Zandonadi. O encontro teve como objetivo oferecer acolhimento, escuta ativa e apoio às famílias, fortalecendo a parceria entre escola e comunidade.
Aproximadamente 40 pais participaram da atividade, que contou com dinâmicas de integração, momentos musicais, troca de experiências e um jantar de confraternização. A proposta foi criar um ambiente seguro e receptivo para que os participantes pudessem compartilhar vivências, desafios e conquistas no cuidado e desenvolvimento de seus filhos.
A condução das atividades ficou a cargo da psicóloga Brunna Ribeiro e da orientadora educacional Lígia Maciel, que destacaram a importância de oferecer espaços de diálogo e acolhimento na rede municipal de ensino. O diretor da escola, Natal Messias, reforçou que a iniciativa fortalece vínculos e contribui para uma educação mais inclusiva e humanizada.
Com ações como essa, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma seu compromisso em garantir o bem-estar da população em diversos aspectos, atuando para promover a inclusão, o respeito à diversidade e o apoio às famílias que mais precisam de atenção.
