Prefeitura de Ji-Paraná participa de Fórum de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar

Publicada em 19/08/2025 às 14h14
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), participou do Fórum de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar – Fortalecer para Proteger, realizado no dia 19 de agosto, no auditório do Fórum Sérgio Alberto Nogueira de Lima.
O evento reuniu autoridades do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, forças de segurança, lideranças sociais e representantes da gestão municipal, em um momento de escuta, acolhimento e construção coletiva de políticas de enfrentamento à violência contra a mulher.
Um chamado à consciência e à ação
Com a proposta de fortalecer redes de apoio e reafirmar compromissos institucionais, o fórum destacou que proteger exige mais do que intenção: é necessário investir em políticas públicas eficazes, articulação entre poderes, educação, justiça célere e ações permanentes que assegurem às vítimas não apenas apoio, mas também oportunidades reais de recomeço.
A abertura foi marcada pela participação de todos os presentes na Árvore da Cooperação, simbolizando o compromisso conjunto em defesa da dignidade e do direito das mulheres a viverem livres de medo e violência.
Representatividade e compromissos firmados
A mesa de honra contou com a presença da vice-prefeita Marley Muniz, representando o prefeito Affonso Cândido, da secretária municipal de Assistência Social e Família, Sirlene Muniz, da presidente do Conselho Municipal da Mulher, Keila Barbosa, além de juízes, promotores, defensores públicos, delegados e representantes da Polícia Militar.
Durante a programação, foi assinada uma Portaria Conjunta, reforçando a união entre instituições no enfrentamento à violência doméstica e na aplicação das medidas protetivas de urgência.
Temas debatidos
O fórum promoveu palestras e discussões com especialistas sobre temas como:
• Avanços e desafios no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres;
• Aplicação de medidas protetivas de urgência e representação criminal dos agressores;
• Recepção de denúncias na Delegacia da Mulher (DEAM);
• Atuação da Defensoria Pública no enfrentamento à violência;
• O trabalho da Patrulha Maria da Penha na promoção da segurança;
• Serviços socioassistenciais oferecidos pelo Creas e pela Casa da Mulher;
• O Projeto Refletir, desenvolvido pelo Ministério Público;
• O acolhimento realizado pelo Núcleo Psicossocial (Nups).
Acolhimento e fortalecimento
Ao longo do encontro, ficou evidente que a rede de proteção depende da união de esforços para garantir às mulheres um atendimento integral, humanizado e efetivo. O encerramento foi marcado por uma dinâmica coletiva em silêncio, como gesto simbólico de respeito e solidariedade às vítimas de violência.
A Prefeitura de Ji-Paraná reafirma seu compromisso em fortalecer políticas públicas e ações de proteção, atuando em parceria com as demais instituições e a sociedade civil para que cada mulher tenha assegurado o direito a uma vida digna e sem violência.
