Prefeitura de Ji-Paraná investe em revitalização de escolas e creches municipais

Publicada em 20/08/2025 às 14h40
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação, protocolou a solicitação de repasse adicional do Programa Financeiro de Autonomia Escolar (PROFAE), com o objetivo de revitalizar a pintura das fachadas das escolas e creches da Rede Municipal de Ensino.
A medida busca garantir que os espaços educacionais ofereçam um ambiente mais acolhedor, seguro e agradável para alunos, professores e toda a comunidade escolar. As atuais condições das fachadas externas apresentam desgaste visível, o que compromete a imagem das unidades perante a população.
De acordo com a solicitação, o recurso será destinado à pintura das entradas principais das escolas, seguindo um padrão visual padronizado, fortalecendo a identidade institucional da rede de ensino. A proposta inclui ainda a possibilidade de utilização de saldos financeiros disponíveis para manutenções emergenciais, como pequenos reparos em instalações elétricas, hidráulicas e equipamentos escolares.
Mais de 30 unidades, entre escolas e centros de educação infantil, estão contempladas na proposta de revitalização. Entre elas, destacam-se a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Adão Valdir Lamota, a Escola Professora Dinalmir F. B. de Lisboa, a Escola Jandinei Cella, a Escola Professora Maria Antônia e o Centro Municipal de Educação Infantil Ruth Rocha, entre outras.
Com essa ação, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma sua dedicação em fortalecer a rede municipal de ensino, garantindo mais qualidade nos espaços escolares e cuidado com a formação das crianças e jovens.
