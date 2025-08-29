Prefeitura de Ji-Paraná inicia elaboração do novo Plano Municipal de Educação

Publicada em 29/08/2025 às 08h43
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), deu início nesta quinta-feira (28) ao processo de elaboração do Plano Municipal de Educação (PME), que terá vigência de 2026 a 2036. O encontro, realizado em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), contou com a presença de representantes da educação municipal, além de secretarias e órgãos parceiros.
O PME é construído a partir das diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE) e do Plano Estadual de Educação (PEE), e passa a orientar todas as ações, programas e metas da educação no município pelos próximos dez anos.
Durante dois dias de oficina prática, profissionais da educação de Ji-Paraná e também de outros municípios, como Alvorada do Oeste e Presidente Médici, participam de capacitações para estruturar as etapas de elaboração do plano. O objetivo é preparar as equipes técnicas responsáveis por conduzir o processo e garantir que o documento seja construído de forma participativa, considerando a realidade local.
De acordo com a Semed, a composição da equipe de trabalho é intersetorial, reunindo não apenas professores e diretores escolares, mas também representantes de secretarias como Planejamento, Fazenda, Assistência Social e Saúde, assegurando que o plano reflita as múltiplas dimensões que impactam diretamente a educação.
Para os profissionais envolvidos, o momento é considerado fundamental, já que o plano será elaborado por quem vivencia diariamente os desafios da rede municipal.
“É de suma importância que o PME seja construído com a participação de quem está no chão da escola, enfrentando a realidade do dia a dia. Somente assim será possível estabelecer metas e objetivos reais para a educação de Ji-Paraná pelos próximos dez anos”, destacou uma das participantes.
A partir dessa capacitação, as secretarias poderão nomear suas comissões técnicas e dar início à redação do documento. O novo Plano Municipal de Educação será a base para nortear todas as políticas públicas da área no município, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná em promover uma educação de qualidade, planejada e alinhada às necessidades da população.
