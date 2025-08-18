Prefeitura de Jaru remove pedras da rua Nilton de Oliveira, no Setor 4

Por ASSESSORIA
Publicada em 18/08/2025 às 15h32
Publicada em 18/08/2025 às 15h32
A Prefeitura de Jaru realizou nesta segunda-feira, 18, a remoção de pedras e limpeza das laterais da rua Nilton de Oliveira Araújo, esquina com Afonso José, no Setor 04.
O serviço, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, tem como objetivo melhorar as condições de tráfego e visibilidade na via.
O prefeito Jeverson Lima ressaltou que as obras de infraestrutura acontecem de forma contínua em todos os bairros no município. “Nossas equipes trabalham diariamente para melhorar o dia a dia de toda a população e deixar nossa cidade com o trânsito cada vez mais funcional”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!