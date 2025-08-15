Prefeitura de Jaru realiza, no próximo dia 25, audiência pública sobre Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029

Por ASSESSORIA
Publicada em 15/08/2025 às 14h23
Publicada em 15/08/2025 às 14h23
A Prefeitura de Jaru convida toda a população para a Audiência Pública do Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Município de Jaru para o quadriênio 2026-2029.
A audiência, que atende o disposto no artigo 48 da Lei Federal nº 101/2000, será realizada no dia 25 de agosto, a partir das 15h, na Câmara Municipal de Vereadores.
O projeto de lei do PPA tem participação direta da comunidade, pois foi elaborado considerando as respostas às consultas públicas realizadas de forma presencial e online pelo Departamento de Orçamento Público.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!