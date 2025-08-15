PPA

Prefeitura de Jaru realiza, no próximo dia 25, audiência pública sobre Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029

A audiência, que atende o disposto no artigo 48 da Lei Federal nº 101/2000, será realizada no dia 25 de agosto, a partir das 15h, na Câmara Municipal de Vereadores