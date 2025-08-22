Prefeitura de Jaru contempla moradores do Setor 8 com unidade descentralizada da Farmácia Básica

Publicada em 22/08/2025 às 09h17
A Prefeitura de Jaru inaugurou nesta quarta-feira (20) mais uma unidade descentralizada da Farmácia Básica no município. O novo ponto de atendimento foi implantado no Centro de Saúde Marcelina Tereza, localizado no setor 08, beneficiando diretamente os moradores da região, além dos bairros Jardim Primavera e Jardim Europa.
Segundo o prefeito Jeverson Lima, a farmácia tem como objetivo oferecer mais comodidade e facilitar o acesso dos pacientes aos medicamentos, e contará com cerca de 200 tipos de remédios, além de insumos diversos, todos listados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename.
Os atendimentos serão realizados por um profissional habilitado e acontecerão das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
Com a nova unidade, Jaru passa a contar com oito farmácias básicas descentralizadas, estrategicamente localizadas na Secretaria de Saúde – setor 02, Centro de Saúde Carlos Chagas – setor 05, José da Silva Bernardo – Savana Park, Rute de Souza – setor 07, Centro Especializado da Mulher – setor 04, Júlia Rafael, no distrito de Bom Jesus, Izaltino Lopes em Tarilândia e agora no Centro de Saúde Marcelina Tereza, no setor 08.
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF
O sistema farmacêutico de Jaru é reconhecido como um dos mais organizados e eficientes do Estado de Rondônia.
Toda medicação é armazenada na Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF e distribuída para as farmácias básicas, unidades de saúde, além do abastecimento do Pronto Socorro e enfermarias, conforme indicação médica.
