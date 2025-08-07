Prefeitura de Jaru asfalta rua Daniel da Rocha, no Setor 07

Publicada em 07/08/2025 às 08h30
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, trabalha, nesta quarta-feira, 06, na pavimentação da rua Daniel da Rocha, no trecho entre a João Batista e Padre Chiquinho, no Setor 07.
O asfaltamento desta e de diversas outras ruas é fruto de uma parceria entre o deputado federal Lúcio Mosquini, que destinou uma emenda no valor de R$ 16 milhões, mais contrapartida da Prefeitura.
O prefeito Jeverson Lima salientou a importância de investir na infraestrutura das vias urbanas do município. “Com este trabalho em conjunto com o deputado Lúcio Mosquini, vamos conseguir fazer 15 quilômetros de asfalto em diversos setores de Jaru, o que com certeza irá melhorar o dia a dia das pessoas num geral”, d
Comentários
Seja o primeiro a comentar!