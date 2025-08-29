Prefeitura de Guajará-Mirim realiza reunião de alinhamento para a Semana da Pátria 2025

Publicada em 29/08/2025 às 10h01
Na manhã desta quarta-feira, 27 de agosto, o Gabinete da Prefeitura de Guajará-Mirim recebeu uma reunião estratégica para o planejamento e alinhamento das ações da Semana da Pátria 2025. O encontro contou com a presença do vice-prefeito Ricardo Lira Maia, do Secretário de Governo Francisco Coelho, do Coordenador do COMTRAN, Sérvulo Mesquita, do Coordenador da Defesa Civil, Livaldo Medeiros, do Diretor da Divisão de Fiscalização, Raimundo Nonato, do Sargento Jamesom, do Corpo de Bombeiros, do Tenente Noé, da Polícia Militar, e da equipe da comissão responsável pela organização da Semana da Pátria.
Durante a reunião, foram discutidos detalhes operacionais, de segurança e logística, garantindo que o evento cívicos programado para o período sejam realizados com organização, segurança e qualidade.
A Prefeitura de Guajará-Mirim reforça seu compromisso com a população, destacando que todas as ações serão conduzidas de forma planejada e integrada, envolvendo diferentes órgãos e entidades, para que a Semana da Pátria 2025 seja uma celebração de civismo e participação comunitária.
