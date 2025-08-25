Prefeitura de Guajará-Mirim lança concorrência para construção do Centro de Parto Normal
Por ASSESSORIA
Publicada em 25/08/2025 às 10h16
A Prefeitura de Guajará-Mirim informa que está autorizada a realização de concorrência, na modalidade eletrônica, para contratação de empresa especializada na construção do Centro de Parto Normal, com investimento estimado em R$ 3.741.617,50.

A abertura das propostas acontecerá no dia 03 de setembro de 2025, às 10h (horário de Brasília), pela plataforma Licitanet. O edital completo está disponível no site oficial da Prefeitura:

