Prefeitura de Guajará-Mirim Inicia manutenção da iluminação pública da principal avenida

Publicada em 30/08/2025 às 08h59
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), deu início aos serviços de manutenção da iluminação pública ao longo da principal Avenida do município.
A ação tem como objetivo garantir mais segurança, conforto e bem-estar à população que utiliza diariamente a via para deslocamentos, lazer e atividades comerciais.
O trabalho está sendo realizado pela equipe técnica da SEMOSP e inclui a substituição de lâmpadas queimadas, assegurando maior eficiência no sistema de iluminação.
De acordo com a administração municipal, o serviço faz parte de um cronograma de ações voltadas à infraestrutura urbana, que seguirá contemplando outros bairros e vias de Guajará-Mirim, reforçando o compromisso da gestão em oferecer uma cidade mais iluminada, organizada e segura.
