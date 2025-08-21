Prefeitura de Espigão do Oeste realiza 9ª Conferência Municipal de Saúde

Publicada em 21/08/2025 às 09h28
Chegou a hora de fazer a sua voz ecoar na saúde de Espigão do Oeste. No dia 26 de agosto, às 8h, a Câmara Municipal será o palco da 9ª Conferência Municipal de Saúde. Este é o momento de trazer suas ideias, propor soluções e ajudar a decidir os rumos da saúde pública no nosso município.
Tema deste ano: Nossa saúde, Nosso Direito: Fortalecer o SUS é cuidar de todos
Não é apenas um encontro, é a chance de transformar opiniões em ações reais. Cada participação fortalece o SUS e garante que as decisões representem de verdade a nossa comunidade.
Você faz parte dessa construção! Venha, traga sua voz, sua experiência e seu olhar para um futuro com mais saúde para todos.
Participe, influencie e construa hoje as soluções que farão a diferença na saúde de amanhã
Comentários
Seja o primeiro a comentar!