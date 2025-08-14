Por ASSESSORIA
Publicada em 14/08/2025 às 11h26
A Prefeitura assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova pista de caminhada, que será um espaço voltado à promoção da saúde, bem-estar e lazer da população. O projeto contempla um percurso seguro, integrado ao meio ambiente e com acessibilidade, incentivando a prática de exercícios e o convívio familiar ao ar livre. O investimento total destinado à obra é de R$ 1.000.000,00, oriundos de emenda parlamentar do Deputado Federal Thiago Flores.
A futura pista será um ponto de encontro para todas as idades, contribuindo para a qualidade de vida e o fortalecimento dos espaços públicos de nossa cidade.
A assinatura da ordem de serviço contou com o apoio da Câmara de Vereadores.
