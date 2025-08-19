Prefeito Aldo Júlio sanciona lei que garante manutenção gratuita de carreadores de servidão para produtores

Publicada em 19/08/2025 às 08h59
A zona rural de Rolim de Moura (RO) passa a contar com mais um importante apoio para fortalecer a infraestrutura e a mobilidade dos produtores. Foi sancionada, nesta semana, a Lei nº 4.664/2025, que autoriza o município, por meio da Secretaria Municipal de Obras, a realizar serviços de manutenção em ramais de servidão que dão acesso às propriedades rurais, conectando-as às estradas vicinais e linhas principais.
A nova lei, proposta pelo ex-vereador Marcelo Belgamazzi e sancionada pelo prefeito Aldo Júlio, prevê que os serviços serão executados sem custo para os proprietários. Sempre que possível, a manutenção será feita junto às obras de melhoria nas linhas e carreadores da região.
“Esta medida valoriza o produtor rural e contribui para o escoamento da produção e o transporte de insumos”, afirmou o ex-parlamentar, agradecendo ao prefeito pela sanção.
Segundo o prefeito Aldo Júlio, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a qualidade de vida no campo.
“O produtor rural é nosso maior patrimônio e peça fundamental para nossa economia e estamos mais uma vez atendendo os agricultores”, destacou.
