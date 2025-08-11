Pré-candidato ao Senado, Bruno Scheid explora politicamente episódio de idoso agredido em passagem de Lula por Rondônia

Publicada em 11/08/2025 às 09h32
Porto Velho, RO – Um idoso de 70 anos foi hospitalizado após se envolver em um tumulto com manifestantes pró-Lula, do PT, na última sexta-feira (8), em Porto Velho, durante a passagem do presidente pela capital rondoniense. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que, antes de ser atingido por um chute e cair no chão, o homem avançou contra o grupo com um galho, em meio a um confronto verbal e físico.
Apesar disso, recortes do vídeo que circulam em perfis de políticos e apoiadores mostram apenas o momento em que o idoso é agredido, omitindo o início da confusão. Um dos que divulgaram a versão enxuta do episódio foi o pecuarista Bruno Scheid, do PL, pré-candidato ao Senado. Explorando o assunto politicamente, ele pediu ajuda para localizar a vítima e afirmou que pretende levá-la a Brasília para se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Peço a ajuda de todos: compartilhem este vídeo e me ajudem a localizar o senhor agredido”, disse Scheid.
O senador Marcos Rogério (PL-RO) também se manifestou nas redes sociais. “Não há justificativa para esse tipo de barbárie. A violência política é intolerável e precisa ser punida com rigor. Minha solidariedade à vítima e aos seus familiares”, afirmou.
O advogado Castro Alves Júnior, que diz representar o idoso, declarou que ele estava “de forma pacífica, balançando a bandeira do Brasil” quando foi puxado e perdeu o equilíbrio. Segundo o defensor, a vítima tentou se defender com um galho, mas foi atingida por um chute, sofrendo traumatismo craniano e sangramento nos ouvidos. “Todas as medidas judiciais e criminais cabíveis serão adotadas”, disse.
No mesmo vídeo, o próprio idoso relatou uma versão que vai além dos recortes e das imagens totais do confronto, alegando ter sofrido “dois pontos” na cabeça e ficou “dois dias sangrando pelo ouvido”. Ele afirmou que estava em uma “ladeira” com a camisa amarela e a bandeira do Brasil quando, segundo ele, “o cara puxou na minha perna”. Ainda no registro, pediu “apoio” aos seguidores do advogado.
O episódio, registrado em vídeo, ocorreu no mesmo dia em que Lula cumpria agenda oficial na cidade. Enquanto aliados do governo e opositores trocam versões sobre o início do confronto, o caso segue repercutindo nas redes sociais e sendo usado como munição política por adversários.
