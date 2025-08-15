População pode opinar sobre atendimento nos cartórios de Rondônia

Publicada em 15/08/2025 às 17h01
Com o objetivo de aprimorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade, o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), por meio da Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-RO), disponibiliza uma ferramenta digital para avaliação do atendimento nos cartórios em todo o estado.
A iniciativa permite que qualquer pessoa usuária dos serviços registre sua experiência mediante um formulário eletrônico acessível via QR Code. A medida está prevista no artigo 53, inciso III, das Diretrizes Gerais Extrajudiciais (DGE) para garantir maior transparência, acolhimento e eficiência no atendimento prestado.
O QR Code deve estar afixado em local visível ao público dentro dos cartórios em área de circulação do público, para facilitar o acesso direto à pesquisa. A avaliação é simples e rápida, e pode ser feita por meio do celular. As respostas coletadas serão utilizadas pela Corregedoria do TJRO para acompanhar o desempenho das unidades, identificar pontos de melhoria e promover ações corretivas quando necessário.
Cartazes obrigatórios
Além do QR Code para avaliação do atendimento, o artigo 53 das Diretrizes Gerais Extrajudiciais estabelece que as serventias extrajudiciais devem manter visíveis os seguintes informativos:
- Normas regulamentadoras dos serviços extrajudiciais disponíveis em meio digital;
- Proibição de concessão de descontos ou comissões;
- Gratuidade de determinados atos previstos nas Diretrizes.
A participação da população é fundamental para o aprimoramento contínuo dos serviços prestados. Ao avaliar o atendimento recebido, o(a) usuário(a) contribui para uma Justiça mais próxima, eficiente e comprometida com os direitos de todos.
Acesse o formulário aqui.
