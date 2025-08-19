Poder Judiciário oficializa 49 uniões do povo Paiter Suruí em Casamento Comunitário

Publicada em 19/08/2025 às 14h47
Pela primeira vez, o Poder Judiciário de Rondônia realizou um casamento comunitário na Terra Indígena Sete de Setembro, lar do povo Paiter Suruí. Atendendo à demanda da própria comunidade, que vive na região próxima ao município de Cacoal, a celebração ocorreu no último sábado, 16 de agosto, em língua portuguesa, com tradução simultânea para a língua Suruí. No total, 49 casais receberam suas certidões de casamento.
“Pode ter certeza que isso é um marco histórico para o nosso povo”, declarou a liderança indígena Anderson Suruí, no início da cerimônia. Se dirigindo ao desembargador José Antonio Robles, ele destacou: “Um Tribunal de Justiça deixar que o povo indígena faça o casamento com seu ritual típico e, ao mesmo tempo, assinando civilmente para receber seus documentos, é observado por todos nós como um avanço muito grande na nossa Justiça”.
Detalhes da cerimônia
O evento começou com a entrada dos noivos. Em seguida, as noivas, acompanhadas por familiares, foram conduzidas até os companheiros. Parte dos casais apresentou músicas e danças, antecedendo os discursos de autoridades. Depois, aconteceu a troca de alianças, para os que assim desejaram, e a entrega das certidões de casamento.
