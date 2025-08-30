Pimenta Bueno ganha novo cartão-postal: Letreiro “Eu Amo Pimenta Bueno”

Publicada em 30/08/2025 às 09h05
A Prefeitura de Pimenta Bueno está entregando à população mais um importante símbolo de identidade e valorização da cidade: o letreiro turístico “Eu Amo Pimenta Bueno”.
A obra foi viabilizada com recursos do Governo de Rondônia, por intermédio do Deputado Estadual Cássio Gois, e contou com contrapartida do município.
O investimento total é de R$ 179.590,23 (cento e setenta e nove mil e quinhentos e noventa reais e vinte e três centavos), sendo R$ 150.638,06 (cento e cinquenta mil e seiscentos e trinta e oito reais e seis centavos) provenientes do concedente, e R$ 28.952,17 (vinte e oito mil e novecentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos) de contrapartida do município.
Atualmente, cerca de 50% da obra já foi concluída. O trecho da BR-364, no sentido a Vilhena, já está finalizado e disponível para visitação, tornando-se rapidamente um ponto de encontro para moradores e visitantes que desejam registrar fotos e compartilhar o orgulho de ser pimenta-buenense. Já o trecho em direção a Cacoal será entregue em breve, completando o projeto em sua totalidade.
