Pequenos negócios lideram geração de empregos no Brasil e em Rondônia

Publicada em 07/08/2025 às 15h01
As micro e pequenas empresas (MPEs) seguem como protagonistas na geração de empregos formais e no fortalecimento da economia brasileira. No primeiro semestre de 2025, mais de 747,6 mil novos postos de trabalho foram criados no país por microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), segundo levantamento do Sebrae com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Desse total, 64% das admissões foram realizadas por negócios de menor porte, o que evidencia o papel estratégico dessas empresas no crescimento econômico nacional.
No mês de junho, os pequenos negócios responderam por mais de 106,9 mil contratações, reafirmando sua força na geração de empregos. Os setores que mais contribuíram nesse período foram Serviços (44,7 mil vagas), Comércio (28,1 mil) e Construção (16,8 mil). As atividades que lideraram as contratações incluem locação de mão de obra temporária, atendimento hospitalar, transporte rodoviário de cargas e supermercados. segmentos com presença expressiva em cidades rondonienses como Porto Velho, Ji-Paraná e Ariquemes.
Acompanhando essa tendência nacional, o estado de Rondônia também registrou desempenho positivo. No primeiro semestre de 2025, foram criados 7.704 empregos formais no estado. Considerando o histórico de participação das MPEs em setores como serviços, comércio e construção civil, é razoável afirmar que a maior parte dessas vagas foi gerada por empresas de menor porte. Isso reforça a importância das MPEs para a economia estadual e o fortalecimento do mercado de trabalho regional.
No acumulado do semestre em nível nacional, o setor de Serviços liderou com um saldo de 386,1 mil novas vagas, seguido pela Construção (138,6 mil) e pela Indústria de Transformação (110,7 mil).
Além disso, os bons resultados no mercado de trabalho foram confirmados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE. A taxa de desemprego no país caiu para 5,8% no trimestre entre abril e junho de 2025, o menor índice registrado desde o início da série histórica, há 13 anos. A redução foi de 1,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e de 1,1 ponto percentual em comparação com o mesmo período de 2024.
Esses dados reforçam a necessidade de políticas públicas de apoio aos pequenos empreendedores, que continuam sendo motores essenciais para o desenvolvimento econômico, a geração de renda, a formalização do emprego e a promoção da inclusão social, especialmente em estados com forte vocação empreendedora, como Rondônia.
Esse desempenho expressivo tem relação direta com a atuação estratégica do Sebrae em Rondônia, que tem desempenhado um papel crucial no apoio ao empreendedorismo local, oferecendo capacitações, consultorias, acesso a crédito, programas de inovação e orientação para formalização. Essas ações fortalecem a competitividade dos pequenos negócios e ampliam sua capacidade de gerar empregos, movimentar a economia e promover inclusão social no estado.
