Pedro Geovar garante revitalização de faixa de pedestres a estudantes na zona sul

A solicitação feita pelo vereador Pedro Geovar (PP) para a revitalização da faixa de pedestres em frente à escola, na Rua Abacateiro, bairro Cohab, zona sul da capital, foi atendida pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).
O pedido havia sido formalizado por meio do Pedido de Providência nº 416/2025, protocolado no início deste mês. A revitalização visa proporcionar mais segurança para estudantes, pais, professores e demais pedestres que utilizam a travessia diariamente.
Segundo Geovar, a ação era urgente devido ao desgaste da sinalização horizontal, que comprometia a visibilidade e aumentava o risco de acidentes, especialmente nos horários de maior movimento, como entrada e saída das aulas.
“Essa é uma conquista importante para a comunidade escolar. Uma faixa de pedestres bem sinalizada salva vidas e reforça o compromisso com a segurança e a mobilidade urbana”, afirmou o vereador.
Além da nova pintura da faixa, o parlamentar também havia solicitado a instalação de sinalização vertical complementar, medida que a Semtran avalia incluir no local para reforçar a atenção dos motoristas.
Com a revitalização concluída, a comunidade escolar da zona sul agora conta com uma travessia mais segura, resultado da atuação direta do gabinete do vereador junto à administração municipal.
