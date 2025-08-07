Pedro Fernandes cobra celeridade em melhorias nas rodovias que ligam Alto Paraíso a Triunfo e Bom Futuro

Publicada em 07/08/2025 às 08h20
Em reunião recente com a direção do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) reforçou o compromisso com a população de Alto Paraíso ao cobrar providências urgentes para duas importantes rodovias da região: a RO-458, que liga o município ao distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari, e a RO-459, que dá acesso ao distrito de Bom Futuro, em Ariquemes.
A pavimentação da RO-458 é uma demanda histórica da comunidade e foi um dos principais temas abordados pelo parlamentar durante a reunião. Pedro Fernandes solicitou celeridade na contratação da empresa responsável pela elaboração do projeto executivo da obra. O DER informou que os estudos técnicos e o termo de referência estão em fase de finalização, com previsão de conclusão nos próximos 30 dias. Após essa etapa, será necessário buscar recursos financeiros para transformar o projeto em realidade.
“É preciso acelerar esse processo. As pessoas que vivem em Alto Paraíso e Triunfo merecem uma estrada digna, segura e com condições de tráfego durante todo o ano”, afirmou o deputado Pedro Fernandes.
Além disso, o parlamentar também solicitou, com urgência, o patrolamento da RO-459, via essencial para a mobilidade entre Alto Paraíso e o distrito de Bom Futuro. O diretor-geral do DER, coronel Éder, reconheceu a gravidade da situação e se comprometeu a acelerar os serviços de recuperação da estrada.
Pedro Fernandes reafirmou que seguirá acompanhando de perto o andamento de cada demanda. “Nosso mandato atua para garantir que as necessidades do povo sejam ouvidas e atendidas. Alto Paraíso pode contar com o nosso trabalho para conquistar melhorias concretas e duradouras”, concluiu.
