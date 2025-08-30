Por Assessoria
O PDT de Rondônia, sob a liderança do ex-senador e atual Presidente do partido em Rondônia, Acir Gurgacz, ganhou reforço nesta sexta-feira com a filiação de duas personalidades de destaque no cenário estadual.
São eles: o advogado Elton Assis, ex-presidente da OAB-RO e ex-conselheiro federal e Almir José, atual presidente do Sindisef Sindicato dos Servidores Públicos de Rondônia, reconhecido por sua atuação firme na defesa da categoria.
Com a filiação, ambos assumem o compromisso de contribuir para uma política partidária voltada ao bem comum, à valorização da família e à educação. O PDT reforça, assim, seu papel de acolher lideranças que acreditam no diálogo e na construção de um futuro melhor para Rondônia.
