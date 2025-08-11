Patrulha Maria da Penha da PM promove ações para prevenir feminicídios em Vilhena

Publicada em 11/08/2025 às 09h15
A Patrulha Maria da Penha intensificou suas ações voltadas à prevenção da violência doméstica contra mulheres em Vilhena. No mês de julho a equipe realizou um trabalho na aldeia indígena Aroeira, onde ministrou palestra com foco na prevenção ao feminicídio, explicando as implicações penais aplicáveis aos agressores e nos cuidados emocionais para enfrentamento da violência psicológica.
No mesmo mês a Patrulha Maria da Penha participou da 1ª Conferência de Direitos da Mulher, realizada no município de Vilhena, levando ao público informações e orientações sobre os mecanismos de proteção, legislação vigente e canais de denúncia.
Em ambas as ocasiões, o objetivo principal foi conscientizar e orientar mulheres, líderes comunitários e demais participantes sobre a importância de identificar sinais de abuso, buscar apoio e romper o ciclo da violência.
Os agentes ressaltaram que a prevenção ao feminicídio começa pela informação e pelo fortalecimento emocional das vítimas, aliada à rigorosa responsabilização dos agressores.
As ações fazem parte do compromisso contínuo da Patrulha Maria da Penha em proteger e trazer informações relevantes, assim, aproximando a segurança pública das comunidades e promovendo o respeito aos direitos humanos.
