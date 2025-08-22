Parceria fortalece destinos e experiências turísticas de Rondônia no mercado internacional

Publicada em 22/08/2025 às 15h50
O governo de Rondônia renovou a parceria estratégica com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com o objetivo de fortalecer os destinos e as experiências turísticas do estado e da Região Norte no mercado internacional, favorecendo a troca de conhecimento e boas práticas relacionadas ao turismo sustentável, cultural e de eventos, no âmbito das Rotas Amazônicas Integradas (RAI).
A renovação, assinada na segunda quinzena de julho, terá a validade estendida por 12 meses, no período compreendido entre 2 de agosto de 2025 a 2 de agosto de 2026.
O primeiro Termo de Protocolo de Intensões de 2024, já previa iniciativas voltadas para fortalecer destinos e experiências turísticas da região. A renovação tem o intuito de consolidar o turismo sustentável no estado, incentivando o turismo, além de reforçar a estratégia de internacionalização de Rondônia como destino turístico, valorizando a biodiversidade, a cultura local e estimulando o desenvolvimento econômico e sustentável da região.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o momento é importante para consolidar o turismo rondoniense no cenário internacional. “A renovação do termo proporciona a oportunidade de formular planos que fortaleçam, ainda mais, a imagem do estado no mercado externo, ampliando a atração de turistas e investimentos para o Norte do Brasil”, ressaltou.
Segundo o titular da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Gilvan Pereira Junior, “a parceria posiciona Rondônia na rota internacional do turismo mundial, como ambiente competitivo e atrativo aos olhos dos turistas estrangeiros”, destacou.
