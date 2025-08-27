Palestras de comunicação não violenta marcam programação em P. Médici e Castanheiras

Publicada em 27/08/2025 às 11h17
A forma de comunicação pode ser o caminho para uma relação de respeito. É a aposta do Núcleo psicossocial da Comarca de Presidente Médici, que dentro da programação da Semana da Paz em Casa e Agosto lilás, ambas de mobilização da sociedade contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, realizou palestras, tanto na sede da comarca, quanto em Castanheiras.
Ministrada pela psicóloga Isabela Paludo, chefe da Coordenadoria Psicossocial do Tribunal de Justiça de Rondônia, a palestra de “Comunicação não violenta” voltada aos servidores da Rede Socioassistencial do município e estado, bem como servidores do Fórum, teve como proposta de sensibilização e formação voltada às demandas de atendimento ao público e manejo de conflitos.
“A comunicação não violenta consegue mostrar de forma prática que é possível lidar com o atendimento ao público de forma a promover conexão, entendimento e manejo de situações conflituosas”, destacou Isabela.
A palestra, em Presidente Médici, ocorreu no Fórum da Comarca, atingindo um público de 60 pessoas. Na ocasião, os profissionais que atuam no Núcleo Psicossocial da Comarca, apresentaram o projeto “NUPs em ação”, desenvolvido justamente para fortalecer a Rede de Proteção.
Já em Castanheiras, o evento foi no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Município e contou com 21 participantes, com a mesma programação da sede da comarca.
