Pais que inspiram: o equilíbrio entre o trabalho, o afeto e o exemplo

Dia dos Pais. O Sebrae em Rondônia deixa para todos aqueles que, dentro ou fora do empreendedorismo, encontram no amor e na presença o maior legado que podem deixar para seus filhos
Ser pai é um ato diário de amor, cuidado e responsabilidade. É estar presente nas conquistas e desafios, nas primeiras palavras e nos conselhos para a vida adulta. É também um exercício constante de equilíbrio: entre trabalho e família, entre prover e participar, entre ensinar e aprender.
No Sebrae em Rondônia, a paternidade é vivida de diferentes formas por colaboradores e clientes empreendedores. Alguns, como o analista técnico Arimaldo Brasil Amaral Júnior, carregam no coração a emoção de educar filhos em idades e fases completamente diferentes. Pai de uma jovem de 21 anos e de um bebê de apenas seis meses, ele vê no exemplo o maior ensinamento:
“A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quero que meus filhos vejam no meu comportamento o valor do estudo, do respeito e da convivência com as diferenças. Aprendi muito com minha filha e quero passar esses valores para o meu filho mais novo.” Afirma.
Para muitos pais empreendedores, o desafio de conciliar a rotina intensa dos negócios com a presença ativa na vida dos filhos é grande, mas gratificante. Ao mesmo tempo em que constroem suas empresas, também constroem memórias e valores duradouros. É nesse equilíbrio que o Sebrae atua, apoiando não apenas o crescimento profissional, mas também fortalecendo histórias familiares.
Equilibrar a vida profissional e pessoal, para Arimaldo, é questão de escolha e prioridade:
“O trabalho e a família se complementam. Eu amo o que faço no Sebrae e amo estar em casa com minha esposa e meus filhos. Quando estou no trabalho, foco nele; quando estou em casa, meu tempo é totalmente para eles.” Completou.
Mais do que um provedor, o pai contemporâneo é também amigo, parceiro e incentivador. Ele encoraja os filhos a seguirem seus caminhos, oferece apoio incondicional para escolhas pessoais, profissionais ou de vida, e entende que cada filho trilha seu próprio destino.
Que esta data seja um convite para celebrar não apenas o título de pai, mas o compromisso diário de ser exemplo, apoio e amor constante. O Sebrae se orgulha de caminhar ao lado de todos que, assim como empreendem, também se dedicam à maior de todas as missões: a paternidade.
A paternidade na atualidade carrega novos significados. Não se trata apenas de prover, mas de participar ativamente do crescimento emocional, intelectual e social dos filhos. Os pais de hoje assumem tarefas, trocam fraldas, participam das decisões escolares e estão mais presentes na vida cotidiana dos filhos, mesmo enfrentando os desafios de empreender ou trabalhar em tempo integral. Em um mundo cada vez mais diversos e em constante transformação, o papel do pai vai muito além de prover ou proteger. Para um filho, ter o apoio paterno é ter uma base sólida para construir sua identidade com segurança. É saber que existe alguém ali que ensina com o exemplo, que acolhe com escuta e que guia com amor.
Pais que praticam a escuta, que reconhecem as individualidades dos filhos e que os apoiam em suas escolhas, sejam elas de carreira, de fé ou de orientação sexual; deixam um legado poderoso: o da aceitação incondicional. Essa postura não apenas fortalece os laços familiares, mas contribui para a formação de adultos mais confiantes, tolerantes e preparados para a vida em sociedade.
A relação com o próprio pai também moldou sua maneira de ser e de educar. Arimaldo perdeu o pai recentemente e fala dele com carinho:
“Meu pai me ensinou muito sobre ser homem, profissional e pai. Ele era meu amigo, meu exemplo. Sinto falta dele todos os dias.”
Trazer à tona essas experiências é reconhecer que o amor paterno é transformador. E que o pai que abraça, orienta e respeita seu filho como ele é, torna-se não só uma referência, mas uma verdadeira fonte de força para que esse filho floresça em sua plenitude.
O Dia dos Pais, ao longo das décadas, deixou de ser apenas uma data comercial e passou a simbolizar o reconhecimento da presença paterna em suas múltiplas formas. Em tempos modernos, ser pai vai muito além dos estereótipos: é um ato contínuo de amor, dedicação e aprendizado.
O Sebrae em Rondônia parabeniza todos os pais que fazem do trabalho e da paternidade duas grandes missões de vida e que inspiram, a cada dia, novas gerações. Ser pai é um compromisso que vai além da presença física; é sobre ser exemplo, ser afeto, ser guia. É ensinar com atitudes, compartilhar sonhos e estar disponível nos pequenos e grandes momentos. Em meio aos desafios do empreendedorismo e da rotina profissional, esses homens mostram que é possível construir vínculos fortes, deixar legados afetivos e transformar realidades com amor e dedicação. Que neste Dia dos Pais possamos reconhecer e valorizar esses protagonistas da vida cotidiana, que equilibram responsabilidades com sensibilidade, e que, com coragem e ternura, moldam não só o futuro de seus filhos, mas também da sociedade. O Sebrae se orgulha em caminhar ao lado de cada um deles.
Parabéns a todos os Pais!
