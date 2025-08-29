Orientações e instruções aos candidatos do Edital  n} 01/2025 - Residência Médica

Publicada em 29/08/2025 às 14h50
Prezado(a) Candidato(a), Agradecemos sua inscrição no Processo Seletivo para Vagas Remanescentes
do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade para o Período Letivo de 2025 (Setembro), regido pelo Edital nº 01/2025, publicado em 12 de agosto de 2025.
Conforme previsto no edital, informamos os detalhes para a Avaliação Escrita:
Data: 31 de agosto de 2025
Horário: 09h00 (abertura dos portões às 08h30 e fechamento às 08h55)
Local: CEEJA-Centro Estadual De Educação de Jovens e Adultos
Endereço: R. Floriano Peixoto, 310 - Pioneiros, Pimenta Bueno - RO
Estrutura da Prova: 25 (vinte e cinco) questões objetivas
Duração: 2 (duas) horas
Instruções para o dia da prova:
Documentação e materiais obrigatórios:
Documento oficial de identidade com fotografia (RG, CNH opassaporte);
Caneta esferográfica (azul ou preta).
Antecedência e acesso:
Chegue com no mínimo 30 minutos de antecedência (portões fecham às 08h55);
Candidatos que chegarem após o fechamento dos portões serão automaticamente eliminados.
Restrições sanitárias:
Respeite as condições sanitárias vigentes.
Regras durante a prova:
Não serão computadas questões não assinaladas, com mais de uma resposta, emendas ou rasuras;
É proibida comunicação entre candidatos;
Não é permitido o uso de:
Chapéus, bonés; Celulares (mesmo desligados), aparelhos eletrônicos, relógios inteligentes; Calculadoras, livros, anotações ou qualquer material de consulta; Armas.
Os candidatos devem permanecer na sala pelo menos 60 minutos após o início da prova.
Eliminação:
Infrações às regras resultarão em eliminação automática do processo seletivo.
Recomendações:
Leve água e lanche leve.
Atenciosamente,
Comissão de Residência Médica do Fundo Municipal de Saúde de Pimenta
Bueno
Fundo Municipal de Saúde de Pimenta Bueno
