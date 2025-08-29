Organização do setor apícola impulsiona produção do mel em diferentes regiões de Rondônia

Publicada em 29/08/2025 às 15h56
Cada vez mais organizados e com incentivo do governo de Rondônia, apicultores e meliponicultores estão fortalecendo a cadeia produtiva do mel no estado, ampliando as oportunidades comerciais para o setor. Para apoiar o setor, a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron) tem reforçado a orientação para que apicultores e meliponicultores realizem o cadastro de seus apiários e meliponários, medida que integra o Programa Nacional de Saúde das Abelhas no estado, coordenado pelo governo de Rondônia, e que tem como objetivo estruturar a cadeia produtiva, orientar políticas públicas e garantir ações de vigilância e promoção da sanidade das colmeias.
O cadastro é gratuito e pode ser feito em qualquer unidade local da Idaron. Para se cadastrar, o produtor — pessoa física ou jurídica — deve apresentar documento com foto, Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro de Pessoa Jurídica (CPF/CNPJ) e comprovante de residência. Também são solicitadas informações sobre o número de colmeias e a localização da criação.
Entre os benefícios do cadastro estão a organização e formalização do setor, melhores condições para as atividades de defesa sanitária e a oferta de orientação técnica aos produtores. Com os dados atualizados, a Idaron pode mapear as áreas de criação, adotar medidas preventivas e agir com mais rapidez em casos de suspeita de doenças.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a expansão da apicultura e da meliponicultura representa diversificação econômica, além de ganhos ambientais. “As abelhas desempenham papel essencial na polinização das lavouras e na preservação da biodiversidade. Ao fortalecer o setor, o governo do estado investe em sustentabilidade e em novas oportunidades para os produtores rurais”, evidenciou.
O presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres, ressaltou a relevância da participação dos produtores. “Ao cadastrar seus apiários e meliponários, os criadores contribuem para a proteção das abelhas, a prevenção de doenças e a valorização da cadeia produtiva de mel em Rondônia.”
PRODUÇÃO EM EXPANSÃO
Atualmente, o cadastro da Idaron já contabiliza 169 apicultores em 268 propriedades rurais, com cerca de 3,3 mil colmeias, alcançando produção anual estimada em 48 mil quilos de mel em todo o estado. No caso das abelhas nativas sem ferrão, são 89 meliponicultores em 104 propriedades, que mantêm 869 colmeias, resultando em 919 quilos de mel por ano.
Cacoal lidera em número de criadores cadastrados, reunindo 45 apicultores de abelhas com ferrão (Apis) e 20 meliponicultores de abelhas nativas sem ferrão. Na sequência, Espigão d’Oeste aparece com 18 criadores de Apis e 6 de ANSF. Já Migrantenópolis ocupa a terceira posição na criação de abelhas com ferrão, com 13 produtores.
