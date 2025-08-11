Obras na Rodovia-383 são intensificadas pelo governo no distrito de Riozinho em Cacoal

Publicada em 11/08/2025 às 14h24
O governo de Rondônia avança na execução das obras de pavimentação da RO-383, no distrito de Riozinho, em Cacoal. Dos 5 quilômetros previstos para receber novo pavimento asfáltico, mais de 2 quilômetros já estão prontos para receber a capa asfáltica, resultado de serviços de terraplanagem, aplicação de base e sub-base executados pela 4ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).
A pavimentação da RO-383 no distrito de Riozinho integra o conjunto de investimentos do governo de Rondônia para modernizar a malha viária estadual, garantindo mais infraestrutura e impulsionando o desenvolvimento econômico da região.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a melhoria da RO-383 representa mais segurança e qualidade de vida para a população. “O governo do estado segue trabalhando para garantir estradas eficientes que facilitem o transporte de pessoas, a logística de escoamento da produção e o desenvolvimento regional”, ressaltou.
Moradora do distrito de Riozinho, Ermelinda Belon
Segundo o diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, a obra segue um cronograma planejado para que a entrega ocorra dentro do prazo. “A equipe da 4ª Residência Regional está empenhada, utilizando maquinário e mão de obra capacitada para que a pavimentação seja feita com qualidade e durabilidade”, afirmou.
PREPARAÇÃO DA RODOVIA
O residente regional do DER-RO em Cacoal, Jair de Almeida, explicou que o trabalho envolve várias etapas técnicas até chegar ao asfalto. “Estamos concluindo os serviços de preparação da via, que incluem patrolamento, compactação e aplicação de base. Em breve, iniciaremos a aplicação da massa asfáltica nos trechos já prontos.”
A moradora do distrito de Riozinho, Ermelinda Belon, comemorou o avanço dos serviços. “Ver essa obra acontecendo é uma alegria. Vai melhorar muito para todos nós, tanto na hora de ir para Cacoal quanto para quem transporta mercadorias. Não dá para esconder a emoção, é tanta felicidade”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!