INFRAESTRUTURA

Obras de manutenção promovem melhores condições de tráfego na Linha 78-Sul, em São Miguel do Guaporé

Os serviços incluem limpeza lateral, recomposição da plataforma e reabertura de saídas d’água, visando melhorar o tráfego e garantir mais segurança para moradores e produtores da região