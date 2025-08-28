Novo Painel de Transparência Passiva é lançado pelo governo de RO e consolida acesso à informação

Publicada em 28/08/2025 às 16h42
Com design intuitivo, filtros personalizados e informações consolidadas, o governo de Rondônia disponibilizou na quarta-feira (27), o Painel de Transparência Passiva. A nova plataforma reúne, em um só espaço, dados detalhados sobre os pedidos de acesso à informação realizados por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC). A ferramenta já está disponível para toda sociedade e pode ser acessada sem necessidade de cadastro pelo endereço https://esic.cge.ro.gov.br/
Desenvolvido pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), por meio da Coordenação de Tecnologia da Informação (CTI), o painel foi construído no Power BI (plataforma de análise de dados) e apresenta os dados em um painel de controle interativo e dinâmico interativo e dinâmico, facilitando a navegação de qualquer cidadão.
A ferramenta permite acompanhar estatísticas como número de solicitações feitas por ano e mês, órgãos mais demandados, tempo médio de resposta, percentual de atendimentos concluídos, além da classificação entre pedidos respondidos ou não.
TRANSPARÊNCIA EM PRÁTICA
O painel também permite verificar se as respostas foram fornecidas dentro do prazo legal, apresenta os motivos de negativas quando houver e divulga os resultados das pesquisas de satisfação respondidas pelos usuários do sistema.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece a transparência no serviço público. “O governo tem trabalhado para reforçar o acesso da população à informação, com foco em uma gestão transparente e voltada para resultados”, ressaltou.
O diretor de Transparência e Governo Aberto da CGE, Marcos Guimarães da Silva Astrê, explicou que o diferencial da ferramenta está na forma como reúne todas as informações em um único espaço. “Essa iniciativa é mais um passo importante para o aprimoramento do acesso à informação.”
GESTÃO ESTRATÉGICA
O coordenador de Tecnologia da Informação da CGE, Relinton Pinheiro Franco, reforçou que o painel fortalece tanto a transparência ativa quanto a passiva. “A proposta é aproximar ainda mais o cidadão da gestão pública e ampliar o controle social”, afirmou.
De acordo com o controlador-geral do Estado, José Abrantes Alves de Aquino, a modernização no acesso à informação também traz ganhos estratégicos. “Ao concentrar em um único espaço dados que antes ficavam dispersos, o painel possibilita análises comparativas e estratégicas, ampliando o engajamento social e fortalecendo o direito do cidadão à informação”, destacou.
