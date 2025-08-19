Nova pista para aulas e testes de direção em Ariquemes vai beneficiar toda região do Vale do Jamari

Publicada em 19/08/2025 às 14h20
Um espaço de 6 mil metros quadrados está em fase final de preparação para receber aulas práticas e exames de direção veicular em Ariquemes. O terreno, que pertence ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), fica no final da Avenida Tancredo Neves, e foi nivelado e compactado, recebendo 680 toneladas de massa asfáltica, trabalho executado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).
A demanda pela primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no município reforça a importância da nova estrutura. Em 2024, 1.649 pessoas conquistaram a CNH em Ariquemes. Até agosto de 2025 já foram 988 novos condutores. Com a nova pista, será possível atender o público de forma mais organizada e segura, centralizando as atividades de todos os Centros de Formação de Condutores (CFCs) do município em um único local.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a iniciativa busca beneficiar a população com um espaço adequado e funcional. “Estamos trabalhando para criar um ambiente moderno, que atenda às exigências legais e ofereça condições ideais para a formação de novos condutores.”
NORMAS DO CONTRAN
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, esteve em Ariquemes, na quinta-feira (14), para verificar as etapas da obra e acompanhar as melhorias feitas no espaço, destacando que a pista foi projetada para atender às normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e melhore a estrutura disponível para o processo de habilitação. “Essa conquista vai beneficiar Ariquemes e toda a região do Vale do Jamari, com uma estrutura que assegura qualidade e segurança na formação de condutores”, afirmou.
O chefe da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) em Ariquemes, Adenilson Vicente, evidenciou que o novo espaço atende a uma demanda antiga da população. “As atividades sairão das ruas e passarão a ser realizadas aqui, em um ambiente que comporta todas as autoescolas, garantindo mais segurança para alunos e instrutores. Além disso, as provas serão aplicadas em um local apropriado, confortável e seguro, oferecendo melhores condições para todos.”
O diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, reforçou que a nova estrutura vai padronizar e otimizar os exames. “Estamos trabalhando para transformar o local em um espaço de alto padrão técnico, com pavimentação de qualidade e sinalização adequada. Isso vai beneficiar tanto os candidatos quanto os profissionais envolvidos no processo de avaliação”, frisou.
