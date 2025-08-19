Nova iluminação transforma a avenida Guaporé em símbolo de segurança e modernidade; Léo Moraes realizou a entrega da conclusão da obra

Publicada em 19/08/2025 às 11h43
A vida de quem passa todos os dias pela avenida Guaporé mudou para melhor. É o caso de Vinícius Amaral, acadêmico de jornalismo e morador do bairro JK. Frequentador de uma academia da região, ele comemorou a entrega da nova iluminação.
“Eu passo pela avenida Guaporé todos os dias, pois treino em uma academia aqui da região, e fico feliz com a segurança que a iluminação promove a quem utiliza a via”, contou.
ENTREGA OFICIAL
Na noite de segunda-feira (18), o prefeito Léo Moraes realizou a entrega da conclusão da obra de iluminação pública no trecho que vai do Hospital Cemetron até a avenida Rio de Janeiro.
Ao todo, foram dois quilômetros revitalizados, colocando fim a anos de escuridão em uma das mais importantes vias de Porto Velho. Em apenas três meses de execução, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa Desenvolvimento Urbando (Emdur), instalou 75 postes de concreto e 150 luminárias de LED.
O novo sistema garante maior luminosidade, economia de energia e mais durabilidade. Além disso, foi implantada fiação subterrânea protegida e bases com sapatas de concreto, dificultando o furto de cabos e reduzindo prejuízos que antes eram recorrentes.
Outro diferencial do projeto foi a utilização de mão de obra formada por reeducandos, iniciativa que promove inclusão social e, ao mesmo tempo, reduz custos operacionais.
SEGURANÇA
De acordo com o presidente da Emdur, Bruno Holanda, a obra atende a um pedido direto do prefeito e traz mais qualidade de vida para os moradores.
“Foram instalados 75 postes e 150 luminárias de LED de alta qualidade, cobrindo 2 quilômetros de extensão da avenida Guaporé. A tecnologia utilizada garante durabilidade, maior luminosidade e muito mais segurança para quem circula por aqui”, destacou.
Para o prefeito Léo Moraes, a obra representa muito mais do que infraestrutura. “Essa obra é um marco de dignidade para nossa população. Iluminar a avenida Guaporé significa garantir o direito de ir e vir com mais segurança, devolver à comunidade um espaço urbano iluminado e moderno. É um grande investimento no presente e no futuro de Porto Velho”, afirmou.
Com a conclusão da segunda etapa, a avenida Guaporé se torna símbolo de modernidade, segurança e cidadania. A nova iluminação é também um modelo de requalificação urbana que alia inovação tecnológica, responsabilidade social e cuidado com os recursos públicos.
