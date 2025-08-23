Nota de Solidariedade: SINDSEF-RO reafirma sua solidariedade e apoio incondicional ao SINTERO

Publicada em 23/08/2025 às 08h58
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO reafirma sua solidariedade e apoio incondicional ao SINTERO, entidade que, ao longo de sua trajetória, consolidou-se como legítima representante dos trabalhadores e trabalhadoras da educação em Rondônia.
Com mais de três décadas de atuação, o SINTERO sempre esteve à frente de grandes lutas em defesa da categoria, protagonizando greves históricas, mobilizações, negociações e conquistas que marcaram a história da educação no estado. Nessas jornadas, caminhamos lado a lado em diversas pautas, unindo forças e alcançando vitórias significativas para os servidores públicos.
É inegável que a legitimidade do SINTERO está reconhecida não apenas pelos trabalhadores da educação, mas também pela sociedade, como sindicato que nunca se furtou de defender direitos, enfrentar injustiças e garantir avanços coletivos.
O Sindsef/RO também ressalta a importância do direito de greve, instrumento legítimo de luta da classe trabalhadora, que vem sendo cada vez mais atacado e perseguido, mas que não tem avançado devido a persistência e da resistência dos sindicatos combativos, como o SINTERO.
Reiteramos que nenhuma decisão judicial ou tentativa de enfraquecimento poderá apagar a história de conquistas e o papel fundamental que o SINTERO exerce na defesa da educação pública de qualidade e dos direitos da categoria. O Sindsef/RO seguirá firme ao lado do SINTERO, fortalecendo a unidade sindical como pilar para novas vitórias.
