Nota de Esclarecimento da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

Publicada em 28/08/2025 às 16h23
A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero), por meio da Superintendência de Comunicação Social (Secom), esclarece que é falsa a informação que circula em redes sociais e grupos de aplicativos de mensagens, segundo a qual a Casa de Leis estaria recebendo currículos de pessoas interessadas em trabalhar na ponte binacional, que será construída em Guajará-Mirim, ligando o Brasil à Bolívia.
A Secom reforça que a responsabilidade pela construção da referida ponte é do Governo Federal, não cabendo ao Parlamento estadual qualquer atribuição nesse processo.
A Assembleia Legislativa orienta a população a desconsiderar esse conteúdo e a evitar o seu compartilhamento, colaborando assim para o combate à disseminação de informações falsas.
Alessandro Lubiana
Superintendente de Comunicação Social
