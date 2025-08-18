No domingo de fiscalização, TCE-RO ouve população e profissionais, constata melhorias e novos desafios na saúde de Porto Velho

Publicada em 18/08/2025 às 08h46
Neste domingo de fiscalização, 17 de agosto, a equipe do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) esteve em 4 unidades estratégicas da rede pública de saúde de Porto Velho: Policlínicas Ana Adelaide e José Adelino, UPA da Zona Sul e o Serviço de Médico de Urgência (SAMU).
A ação integra o programa permanente de fiscalização da saúde, que une rigor técnico e escuta humanizada para induzir melhor atendimento ao cidadão e que os profissionais da saúde tenham condições dignas de trabalho.
Equipamentos e outros itens são verificados durante a inspeção do TCE-RO
Os auditores verificaram a oferta de medicamentos, a realização de exames, o estado de equipamentos, a presença de médicos e enfermeiros e a limpeza das unidades.
Durante a ação, o TCE-RO se deparou com melhoras, avanços e desafios que impactam diretamente a vida das pessoas.
Aldemir Mascarenhas destacou o trabalho do Tribunal de Contas: “Mesmo no domingo, vocês estão aqui fiscalizando”
“Em pleno domingo, o Tribunal de Contas vem conferir o atendimento na saúde. Ter a fiscalização presente aqui é muito bom, porque vê a realidade de frente e nos ajuda”, disse o mecânico Aldemir Mascarenhas.
A VOZ DE QUEM É ATENDIDO
Usuários percebem resultados concretos após a atuação do TCE com as fiscalizações na saúde. A técnica de enfermagem Natália Santos Vieira, que acompanhava a filha em atendimento na unidade de saúde, elogiou o serviço.
Natália Santos levou a filha para ser atendida na unidade de saúde: “Melhorou muito o serviço. Precisa fiscalizar mesmo”
“Em vista do que era antes o atendimento melhorou muito. Por isso é bom a fiscalização estar sempre de olho”, disse.
O motorista de carreta Danilo Pinto também compartilhou sua experiência positiva.
Danilo Pinto foi atendido na unidade de saúde: “Acompanho as fiscalizações do TCE pela internet e é um ótimo trabalho”
“Fui muito bem atendido”, disse, ressaltando o trabalho feito pelo Tribunal de Contas: “Eu acompanho o TCE nas fiscalizações e é um trabalho muito bom para a população”.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE RECONHECEM ATUAÇÃO DO TCE
Na Policlínica Ana Adelaide, a diretora clínica Lidiane Cavalcante falou com orgulho sobre o novo equipamento de raio-X, adquirido após a fiscalização do Tribunal e a atuação da Prefeitura de Porto Velho.
A diretora clínica Lidiane Cavalcante reconhece o bom trabalho realizado pelo Tribunal de Contas com as fiscalizações na saúde
“Só agradecer pela parceria. Conseguimos trocar o aparelho de raio x, que agora é todo digital. O paciente faz o raio-X e o médico pode ver o resultado no próprio computador”, explicou.
Na Policlínica José Adelino, o equipamento de raio-X foi substituído e voltou a funcionar
Para a técnica administrativa Miacy Campos, a presença da fiscalização também fortalece o trabalho dos profissionais. “Agradeço ao Tribunal de Contas, porque é um trabalho conjunto, com melhorias para a população”, comentou.
Ainda durante o trabalho de fiscalização deste domingo na Policlínica José Adelino, os auditores do Tribunal detectaram que o aparelho antigo está em local inadequado, dentro da própria unidade.
Miacy Campos elogiou a parceria do TCE para melhoria da saúde em Porto Velho
DEFICIÊNCIAS DE ESTRUTURA, PESSOAL E EQUIPAMENTOS
Como ponto positivo, a equipe do TCE constatou também o cumprimento da maioria dos apontamentos feitos anteriormente à gestão municipal.
Mas ainda prevalecem desafios a serem vencidos. No SAMU e na UPA da Zona Sul, foram identificadas ausências de profissionais sem justificativa.
As condições da estrutura das unidades de saúde são conferidas pela equipe do Tribunal de Contas
No SAMU, o número de ambulâncias é menor do que o de equipes. Verificou-se que há veículos em manutenção e até uma ambulância emplacada, mas que está parada por ausência de seguro.
A UPA da Zona Sul não estava realizando o exame de gasometria por falta de insumo, enquanto na Policlínica Ana Adelaide, o ar-condicionado de algumas salas não estava funcionando.
Escalas são verificadas pelos auditores do TCE
A equipe do TCE ouve os profissionais de saúde sobre as condições de trabalho
“O objetivo dessas fiscalizações é colaborar para a melhoria da saúde pública do município de Porto Velho e do Estado de Rondônia”, ressaltou o auditor de Controle Externo do TCE-RO, Diego Furtado.
PRÓXIMOS PASSOS
O Tribunal de Contas notificou a Prefeitura de Porto Velho para que adote medidas imediatas, como reposição de insumos, reforço nas escalas de plantão, investimentos estruturais e campanhas educativas junto à população.
“Uma nova inspeção será realizada em 10 dias para verificar o cumprimento das recomendações”, ressaltou o secretário-geral adjunto de Controle Externo do Tribunal, Régis Ximenes, que coordenou a ação deste domingo.
Equipe do fiscalização do Tribunal de Contas em ação neste domingo, em unidades de saúde de Porto Velho
Para o Tribunal, cada fiscalização é mais que um ato administrativo: é um compromisso com a saúde da população e com os profissionais que estão na linha de frente.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!