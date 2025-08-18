No Dia do Estagiário, Energisa celebra trajetória inspiradora do senhor Sidnei, estagiário de 64 anos

Publicada em 18/08/2025 às 11h09
Neste dia 18 de agosto é comemorado o "Dia do Estagiário", e a Energisa destaca a história inspiradora de Sidnei Soares, de 64 anos, que desde dezembro de 2024 atua como estagiário na concessionária. O exemplo de Sidnei reforça o compromisso da empresa com a diversidade, inclusão e valorização da experiência profissional.
Atualmente cursando o 8º período de Engenharia Elétrica, Sidnei já tinha uma trajetória consolidada como técnico em eletrônica e proprietário de oficina em Porto Velho. Foi em 2022, ao participar da colação de grau de um familiar, que decidiu ingressar na faculdade. “O evento despertou em mim algo que estava adormecido há muitos anos, que era o desejo de me formar na faculdade. Eu saí de lá com o sentimento de que iria voltar e viver aquilo”, relembra.
Ele admite que, no início, se sentiu receoso pela diferença de idade em relação aos colegas, mas logo foi acolhido com carinho e respeito. Hoje, após oito meses de estágio na Energisa, Sidnei afirma que o ambiente de trabalho tem sido fundamental para sua formação acadêmica e pessoal. “A Energisa não é só energia elétrica, é energia humana. Me receberam de forma muito calorosa. Estou gostando muito do setor onde trabalho, já fiz vários amigos e fui muito bem acolhido”, destaca.
Sobre aqueles que acreditam que é tarde para começar algo novo, Sidnei é categórico: “Sonhos existem para serem realizados, independente da idade. Não tenha medo de iniciar algo novo, apenas dê o primeiro passo com coragem e não desanime.”
Para a Sabrina Amorim, coordenadora de RH da Energisa Rondônia, o exemplo de Sidnei traduz o que a empresa busca ao incentivar a diversidade nos programas de estágio: “Esse público mais experiente complementa a energia dos mais jovens, pois compartilham conhecimento e experiência, gerando um ambiente de trabalho colaborativo que impulsiona a empresa para bons resultados.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!