Na véspera de encontrar Trump, Putin demonstra abertura a acordo nuclear com EUA

Publicada em 15/08/2025 às 10h20
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, demonstrou abertura a um acordo nuclear com os Estados Unidos. Nesta sexta-feira (15), ele vai se reunir com o presidente Donald Trump no Alasca. Putin afirmou que os americanos estão fazendo "esforços intensos" para acabar com a crise na Ucrânia.
Trump também disse que espera um bom resultado, mas o mais importante será realizar uma outra reunião, com Putin e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
