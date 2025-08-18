Mutirão do DIU atendeu centenas de mulheres em Porto Velho

Publicada em 18/08/2025 às 10h46
O Mutirão do DIU, realizado no último sábado (16) por iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), aconteceu no Centro de Especialidades Médicas (CEM) Dr. Rafael Vaz e Silva, no bairro Mato Grosso, com o objetivo de ampliar o acesso ao Dispositivo Intrauterino (DIU) de Cobre 380, método contraceptivo de longa duração, com proteção eficaz por até uma década.
O evento foi organizado pela Maternidade Municipal Mãe Esperança, em parceria com o Centro de Referência da Mulher, e mobilizou uma equipe composta por sete médicos especialistas e nove médicos residentes, todos capacitados para realizar o procedimento de inserção e o acompanhamento necessário.
“Esse é o primeiro mutirão que estamos realizando nesta nova gestão, para atender mulheres em fases reprodutivas e que desejam ter um método contraceptivo de longa duração. O DIU de cobre tem duração de 10 anos e é muito bom para mulheres que não desejam ter filhos tão cedo, principalmente adolescentes e mulheres na fase final reprodutiva. Além disso, é um método não hormonal, que causa menos impacto ao organismo”, explicou a doutora Conceição Simões, diretora da Maternidade Municipal.
Inicialmente, o mutirão previa atender cerca de 250 mulheres, mas a demanda superou as expectativas, totalizando mais de 300 agendamentos. Além da inserção do DIU, as participantes também tiveram acesso a testes rápidos para gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), reforçando a proposta de cuidado integral com a saúde da mulher.
EXPERIÊNCIAS REAIS
Entre as participantes estava Maria de Nazaré, de 22 anos, que chegou recentemente a Porto Velho, vinda de Lábrea. Ela soube da ação por meio de colegas de trabalho e decidiu participar por estar focada na vida profissional e acadêmica.
“No momento, estou focada no trabalho e nos estudos. Futuramente, eu penso em ter filho, mas não agora, sou muito nova”, afirmou. Maria destacou ainda a importância da gratuidade no acesso ao método. “É muito bom, porque nem todo mundo tem condição de pagar para colocar”, completou.
A arquiteta Daniela Cristina também participou do mutirão. Com experiência anterior no uso do DIU, ela optou por inserir o dispositivo novamente como parte de seu planejamento familiar.
“Eu coloquei o DIU, aí depois de seis anos eu tirei e agora decidi colocar novamente. Pretendo ter filhos futuramente e o DIU é um método que eu não preciso tomar hormônios, é um método seguro, é um método que eu escolhi”, contou.
A enfermeira Silvia Neri, que atuou durante o mutirão, reforçou os benefícios do método.
“É um método extremamente seguro, que a paciente coloca e já pode ir para casa, ter sua vida normal. Não agride o corpo, não causa dor nem desconforto. É um método muito bom”.
ACESSO CONTÍNUO
Segundo Francisca Nery, diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade da Semusa, a inserção do DIU também é oferecida regularmente na rede municipal. “Está disponível nas unidades básicas. Basta procurar a unidade de saúde mais próxima e solicitar o atendimento na regulação. Mas sabemos que, com a correria do dia a dia, muitas mulheres têm dificuldade de agendar e aguardar o retorno da fila do Sisreg. O mutirão ajuda a resolver isso de forma mais rápida”, explicou.
A diretora também confirmou que novas edições do mutirão estão sendo planejadas, devido à alta demanda. “A gente ainda não tem uma data prevista, mas vimos que a procura é grande e precisamos nos aproximar dessas mulheres aqui de Porto Velho”, finalizou.
PRIORIDADE
A realização do mutirão reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a promoção da autonomia reprodutiva e o acesso a métodos contraceptivos seguros e eficazes, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade.
A expectativa é que novas edições da ação continuem garantindo o direito ao planejamento familiar e ampliando o cuidado integral com a saúde da mulher no município.
