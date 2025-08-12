Mutirão de Saúde na UBS BNH reduz fila e antecipa consultas em Ji-Paraná

Publicada em 12/08/2025 às 14h19
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou no último sábado (9), um mutirão de atendimentos na Unidade Básica de Saúde BNH, com o objetivo de agilizar o acesso da população a consultas e procedimentos básicos. A ação, que aconteceu das 7h30 às 13h30, atendeu a uma das principais demandas da comunidade: a redução da fila de espera, que chegava a quase 60 dias, e a antecipação de consultas que estavam previstas para depois de 15 de setembro.
Para mobilizar a população, a unidade utilizou uma estratégia de comunicação integrada, envolvendo publicações no status do WhatsApp, avisos por meio dos Agentes Comunitários de Saúde, comunicação na recepção, mensagens de texto e ligações para usuários com consultas já agendadas.
O esforço conjunto resultou em atendimentos médicos, testes rápidos de HIV, hepatites e sífilis, coleta de preventivo, teste do pezinho, triagem com administração de medicamentos, exames e vacinação.
A força-tarefa contou com médicos, equipe de enfermagem, agentes comunitários e servidores da unidade, incluindo o diretor Diego Santiago Nunes. O trabalho conjunto garantiu que cada atendimento fosse realizado com organização, acolhimento e foco na qualidade do serviço prestado.
Segundo a Semusa, o mutirão permitiu ampliar a oferta de vagas e reduzir significativamente o tempo de espera, proporcionando mais agilidade e eficiência no atendimento à população.
O prefeito Affonso Cândido (PL) destacou que ações como essa fazem parte do compromisso da gestão em cuidar das pessoas e fortalecer a atenção básica.
“Nossa prioridade é garantir que a população tenha acesso rápido e humanizado à saúde. Seguiremos promovendo mutirões e iniciativas que aproximem os serviços de quem mais precisa”, afirmou o prefeito.
A população pode acompanhar novos chamamentos e ações de saúde pelos canais oficiais da UBS e por meio dos Agentes Comunitários de Saúde.
