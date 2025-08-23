Mutirão de novas ligações de água beneficia mais de 200 famílias em Ji-Paraná

Publicada em 23/08/2025 às 08h50
Para dar celeridade ao atendimento quanto aos pedidos de novas ligações e ampliar o número de clientes atendidos em Ji-Paraná, o governo de Rondônia realizou um mutirão emergencial, que em 21 dias de trabalho, executou, por meio da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd), 270 novas ligações domiciliares, beneficiando diretamente cerca de 1.080 pessoas e zerando a fila de solicitações pendentes.
Para alcançar esse resultado expressivo, a Gerência de Ji-Paraná contou com o apoio da Coordenadoria de Gestão Comercial e Negócios (CGCN), que destacou seis empregados de Porto Velho para reforçar a equipe local, somando esforços e garantindo a eficiência da ação.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a operação assegura um atendimento rápido, de qualidade e alinhado às demandas da comunidade. “Os investimentos em saneamento são fundamentais para transformar vidas e garantir mais dignidade à população”, ressaltou.
CONTROLE DE QUALIDADE
Conforme o gerente da Caerd em Ji-Paraná, Fernando Rodrigues, as equipes atuaram nos dois distritos do município, atravessando desde ruas de chão batido e paralelepípedo, até travessias complexas em asfalto, 28 ao todo, cada uma exigindo técnicas específicas e prazos esticados. “Adaptamos as estratégias a cada tipo de solo e mantivemos o padrão máximo de qualidade”, destacou.
O gerente da Caerd em Ji-Paraná, evidenciou ainda que o controle de qualidade foi rigoroso. Todas as ligações foram testadas antes da entrega, com pressão média de 10 mca, e nenhum vazamento foi registrado. A satisfação foi imediata. 95% dos clientes classificaram o atendimento como “excelente”, sem nenhuma reclamação formal.
A moradora do Bairro Barcelona, 1º distrito, Maria do Carmo, disse que “a equipe chegou cedo, fez tudo com rapidez e ainda explicou o funcionamento do sistema. Foi um atendimento de primeira.”
No Bairro Nova Brasília, 2º distrito, João Batista, comemorou. “Esperávamos há meses. Agora temos água de qualidade na torneira e um atendimento que merece reconhecimento.”
PARCERIAS
Ação zerou a fila de solicitações pendentes
A ação contou com a parceria da Prefeitura de Ji-Paraná, que assumiu a recomposição do asfalto, reduzindo em 40% o tempo total da obra e gerando economia para os cofres estaduais. “Com a parceria conseguimos otimizar os recursos e economizar cerca de R$ 28 mil, que poderão ser reinvestidos em outras demandas”, explicou o diretor financeiro da Caerd, Nestor Borralho.
O coordenador de Estratégia e Operações Sul (Ceos), Vagner Zaccarini, salientou a eficiência da força-tarefa. “Foi um trabalho com uso otimizado de recursos, alta produtividade das equipes e controle rigoroso de materiais e equipamentos. É um modelo operacional que pode ser replicado em outras regiões.”
IMPACTO SOCIAL
De acordo com o presidente da Caerd, Cleverson Brancalhão, o mutirão é um exemplo de como a integração entre planejamento, técnica e parcerias institucionais gera resultados expressivos. “Não é apenas sobre instalar tubos e conexões, mas sobre garantir dignidade, saúde e qualidade de vida para as famílias”, frisou.
