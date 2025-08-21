Mulheres e idosos têm direito de embarque e desembarque dos ônibus fora dos pontos fixados após as 22 horas

Publicada em 21/08/2025 às 09h03
Desconhecido por grande parte da população de Porto Velho, o direito de embarcar ou desembarcar fora do ponto de ônibus para mulheres, após as 22 horas, é fundamental para a segurança da população feminina e também idosos da capital, que podem solicitar ao motorista do ônibus o embarque ou desembarque em local diferente dos pontos tradicionais, desde que o pedido seja feito após as 22 horas. O objetivo é oferecer maior segurança, minimizando o risco, por exemplo, de assaltos, agressões e outros tipos de violências.
Moradora do bairro Castanheira, zona Sul da cidade, a dona de casa Ivaneide dos Santos conta que sempre utiliza o transporte público e, principalmente à noite, precisa descer em um ponto menos movimentado na Estrada 13 de Setembro, mais conhecida como Estrada dos Japoneses, o que sempre gera medo e insegurança.
“Eu não conhecia essa iniciativa, achei muito legal porque onde eu desço é meio escuro e sem muita movimentação de pessoas no horário, então isso causa medo. Agora fico mais seguro e que as mulheres possam usar esse direito”, disse a dona de casa.
A estudante Ariuxa Rodrigues também não sabia desse direito e ficou animada com a possibilidade de utilizar o transporte público à noite. “Eu achei bom porque pelo menos eu saio com mais segurança e posso descer no local que eu quiser, mais perto de casa. Além disso, quem precisa estudar, trabalhar ou ir para a igreja pode fazer tudo isso mais tranquilo. Uma iniciativa que só veio para beneficiar a população”, concluiu a estudante.
A ação de divulgação da medida é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, realizada através da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) e também da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres. É importante destacar que é necessário solicitar ao motorista com antecedência o local aproximado onde deseja desembarcar e escolher um local seguro e dentro do trajeto da linha para o desembarque.
Ações da cidade que avançam em direção a um modelo de transporte público mais inclusivo
De acordo com a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Anne Cleyanne, o objetivo é garantir ainda mais segurança para as mulheres e idosos da capital. “A gente sabe que a violência contra a mulher não escolhe lugar nem horário, por isso, essa pode parecer uma medida simples, mas que pode fazer uma grande diferença na vida dessas mulheres que utilizam o transporte público. Nossos idosos, que também é um grupo vulnerável, também recebe esse direito”, finaliza a coordenadora.
Vale destacar que, apesar da existência da lei, muitos passageiros desconhecem esse direito em Porto Velho. Ao assegurar maior proteção às mulheres e idosos, a Prefeitura de Porto Velho segue com a missão de humanizar os serviços, assim como o transporte público. São ações da cidade que avançam em direção a um modelo de transporte público mais inclusivo e, principalmente, seguro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!