MPRO reúne-se com moradores da Reserva Extrativista Rio Cautário, em Costa Marques

Publicada em 26/08/2025 às 17h01
Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (26/8), o promotor de Justiça Maiko Cristhyan Carlos de Miranda ouviu as demandas de moradores da Reserva Extrativista Rio Cautário, em Costa Marques. O encontro ocorreu após representantes da Associação Aguapé apresentarem pautas relacionadas à má conservação das estradas que ligam a comunidade à área urbana.
De acordo com os moradores, as vias estão em más condições e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) não autorizou a realização de serviços de manutenção. Eles relataram que a dificuldade de acesso compromete o transporte de pessoas e o atendimento de serviços básicos. Além disso, a má conservação da estrada também prejudica seriamente o deslocamento dos alunos à escola.
Compromisso de atuação
Durante a reunião, o promotor de Justiça informou que irá buscar junto à Sedam e à Prefeitura de Costa Marques uma solução para garantir a manutenção das estradas vicinais dentro da Unidade de Conservação.
